北九州市小倉北区の通称・小文字通りでは、18日午後8時半から警察官およそ20人が飲酒検問を行いました。対象となったのは自動車625台と自転車44台で、飲酒運転による検挙者はいなかったということです。福岡県内の飲酒運転の検挙数（自転車を含む）は、ことし1月から9月末までで2267件と、去年の同じ時期と比べて1121件増えています。年末にかけて飲酒の機会が増えることから、警察は「『飲んだら乗らない』『乗るなら飲まない』を