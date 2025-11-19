カブスの今永昇太投手＝10月、シカゴ（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、カブスからフリーエージェント（FA）になっていた今永昇太投手が同球団に残留することが18日、決まった。今季の所属球団と2202万5千ドル（約34億4千万円）の規定額で1年契約を結べる「クオリファイング・オファー（QO）」を受諾した。来季がカブスで3年目となる。32歳の今永は今季、故障離脱もあり25試合の登板で9