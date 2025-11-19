アメリカのトランプ大統領との関係も焦点となるエプスタイン氏の疑惑で、アメリカ下院は関連文書の公開を義務付ける法案を可決しました。アメリカ下院は18日、少女らへの性的人身売買の罪で起訴され、その後自殺した富豪ジェフリー・エプスタイン氏に関する関連文書の公開を司法省に義務付ける法案を可決しました。エプスタイン氏と交流があったトランプ大統領は、これまで文書公開に反対し、与党・共和党の議員に反対するよう働き