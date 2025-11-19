¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î18Æü¡¢Æ±76°Ì¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¡££´Ê¬¤Ë³ùÅÄÂçÃÏ¡¢71Ê¬¤ËÄ®Ìî½¤ÅÍ¡¢78Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬µ­Ç°¤¹¤Ù¤­¿¹ÊÝÂÎÀ©100ÀïÌÜ¤òÀ©¤·¡¢Àè·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤«¤é£³Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ìÊý¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï£³Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Ó¥¸¥§¥¬¥¹´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÀï¤òÁ°¤Ë¡ÖÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±