記者会見するフランスのマクロン大統領＝18日、ベルリン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】フランスのマクロン大統領は18日、訪問先のベルリンでの記者会見で、フランスとドイツ、スペインが進める最新鋭戦闘機の共同開発計画について「われわれには成功する義務がある」と述べた。開発計画はメーカー同士の主導権争いで頓挫の危機に陥っているが、実現に向けた決意を示した。英紙フィナンシャル・タイムズ電子版が17日、独仏