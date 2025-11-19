NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4066.50（-8.00-0.20%） 金１２月限は小幅続落。時間外取引では、リスク回避の動きが強く、投げ売り先行もようとなり、アジア時間の終盤に４０００ドル割れとなった。欧州時間に入り、下値を切り上げたが、軟調地合いを断ち切ることはできず、４０ドル近い下落で４０３０ドル台で推移。日中取引開始後は急速に戻し、序盤に前日の終値水準を回復。１９日に米連邦公開市場委員会