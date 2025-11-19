NY株式18日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均46091.74（-498.50-1.07%） S＆P5006617.32（-55.09-0.83%） ナスダック22432.85（-275.22-1.21%） CME日経平均先物48855（大証終比：+355+0.73%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続落。本日も前日からの雰囲気を継続し、ダウ平均は一時６７６ドル安まで下落する場面も見られた。 ＡＩ関連の高バリュエーションに対する