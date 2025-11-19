米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間06:26） 米2年債 3.573（-0.038） 米10年債4.113（-0.025） 米30年債4.737（+0.001） 期待インフレ率2.284（-0.010） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。ＮＹ時間に入って下げ幅を縮小したものの、マイナス圏で大方の取引を終えている。 売りが続いている米株式市場と米労働市場の弱さを示す新たな兆候を受けて利回り