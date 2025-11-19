NY原油先物1月限（WTI）（終値） 1バレル＝60.67（+0.81+1.35%） 先月に米国が発動したロシア石油大手ロスネフチとルクオイルに対する制裁の猶予期間が今週２１日で終了し、原則的に新規の取引が禁止され、供給が下振れする見通しであることが相場を押し上げた。ロシアから石油を輸入する中国やインド、トルコなどは取引を見送っているもようだが、日量７００万バレル規模のロシアの石油輸出がどの程度減少するのか未知数