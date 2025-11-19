ドル円、一時１５５．７０円近辺まで上げ幅拡大＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は引き続き買いが優勢となり、一時１５５．７０円近辺まで上げ幅を拡大した。前日に節目の１５５円台にしっかりと乗せてたことで、東京時間には日本の当局からの口先介入も出ていた。片山財務相が「過度な変動を高い緊張感持って見極め」と述べたほか、本日に高市首相と会談した植田日銀総裁は「為替も議論した。政府と連携して為替