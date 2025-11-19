人前で話すのが苦手で、冠婚葬祭などのスピーチを任された時、その瞬間まで憂鬱な気持ちになってしまうという方は少なくないだろう。カンペを用意したとしても、目の前に立ち並ぶ人々を見ると圧倒されてしまう。こうした状況は、クライアントに対するプレゼンテーションにおいても同じだ。ここでは、かつて人前で話すことが困難だった私がいかにして年間50回ほども人前で喋れるようになれたかを振り返る。【取材・文＝中川淳一郎