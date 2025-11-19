アメリカのトランプ大統領は18日、約7年ぶりに訪米したサウジアラビアのムハンマド皇太子とホワイトハウスで会談し、2018年に殺害されたサウジアラビア人記者ジャマル・カショギ氏について「皇太子は事件について何も知らない」と述べ、関与を否定しました。アメリカ・トランプ大統領：フェイクニュースだ。ABCはフェイクニュースだ。多くの人があの紳士（カショギ氏）を嫌っていた。皇太子は何も知らない。これで終わりにしよう。