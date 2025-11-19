この時期としては強い寒気が流れ込み、岐阜県高山市の市街地では初雪が降りました。 【写真を見る】岐阜・高山市街地で平年より１日遅い初雪19日は積雪ないが来週中ごろに再び降雪か 高山市の市街地では18日午後11時すぎから雨に雪が混じり始め、今シーズンの初雪となりました。平年より1日遅いということです。飛騨地方は19日、次第に晴れ間が広がりますが来週中ごろに再び雨や雪の降る所がある見込みです。