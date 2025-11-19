〈「人間、クズはクズのまま変われないと思う」少年院出所直後に21歳女性を包丁で殺害…被害者遺族からの“悲痛な本音”を知った加害者一族の“まさかの対応”とは〉から続く21歳の娘を少年院出所直後の15歳少年に殺された遺族、山本直子さん（仮名・50代）は、刑務所や少年院を通じて犯罪被害者、遺族の思いを担当刑務官、加害者に伝えられる「心情等伝達制度」の利用を決意。【写真】この記事の写真を見る（2枚）はたして加