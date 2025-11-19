2023年12月1日、刑務所や少年院を通じて犯罪被害者、遺族の思いを担当刑務官、加害者に伝えられる「心情等伝達制度」が始まった。希望すれば加害者からの返答を書面で受け取ることもできる同制度。実際に利用した犯罪被害者の切実な声とは――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは、犯罪被害当事者、被害者遺族を長年にわたって取材する藤井誠二氏による『「殺された側」から「殺した側」へ、こころを伝えるというこ