〈【判決は…】「娘に抵抗されたとき、どのように思ったか」「娘はどんな表情をしていて、どのような気持ちだったと思うか」「必ず答えてほしい」…少年院出所直後に殺人を犯した少年（15）が被害者遺族の思いに返した“驚愕の言葉”とは〉から続く和歌山県紀の川市の住宅街で2015年2月、帰宅直後の小学生・森田都史さん（当時11歳）が、近隣のひきこもり青年（当時22歳）に鉈状の刃物で胸や背中など十数カ所を刺され、頭部を鈍