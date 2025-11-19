〈「なぜ、たったの16年なのか」刃渡り50センチ近い鉈状の刃物で小学生をメッタ刺し…エリート父を持つひきこもり加害者青年（22）の量刑が決まった“複雑な経緯”〉から続く和歌山県紀の川市で2017年、幼い息子を残酷に殺害された森田悦雄氏。加害者に下された懲役16年の判決に憤り、加害者親の無反省な態度に絶望する同氏は、「心情等伝達制度」を利用し、加害者の考えを聞いた。いったいどんな言葉が返ってきたのか……。【写