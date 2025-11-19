この記事をまとめると ■2025年10月単月締めでの車名別新車販売ランキングが発表された ■ホンダN-BOXが大幅ランクダウンしダイハツが自社届け出増で販売台数を大きく伸ばした ■登録車はヤリスが総合首位で依然としてトヨタの強さが続いている 王者N-BOXがとうとう陥落 2025年11月7日（金）に自販連（日本自動車販売協会連合会）から登録車、全軽自協（全国軽自動車協会連合会）から軽自動車、それぞれの2025年10月単月締めでの