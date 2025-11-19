高市首相の発言をきっかけに、緊張が高まっている日中関係。中国側が訪日自粛などを呼びかける中、18日に日中外務省の担当局長が会談を行いました。日本の金井局長は18日の夜に帰国しました。■会談終え…外務省局長が帰国“深まる溝”は埋められるのでしょうか。記者「外務省の金井局長が、中国での協議を終え羽田空港に戻ってきました」18日夜、日本に帰国した外務省の金井アジア大洋州局長。この日、中国・北京で“重要な会談”