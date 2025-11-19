◇WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心-井上拓真(24日、TOYOTA ARENA TOKYO)WBC世界バンタム級2位の井上拓真選手が18日、王座決定戦へ向けての練習を公開。現在の心境や対戦相手の同級1位・那須川天心選手について語りました。井上選手は2018年にWBC暫定バンタム級王座、2023年にWBA同級王座を獲得。兄・井上尚弥選手と共に兄弟世界王者の偉業を成し遂げました。しかし2024年10月に堤聖也選手に敗れて王座から陥落しており、今