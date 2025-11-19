長野県軽井沢町で１９７２年２月、銃で武装した過激派組織「連合赤軍」のメンバーが立てこもった「あさま山荘事件」で、唯一の人質となった女性が死去していたことがわかった。８５歳だった。１３日に同県小諸市の老人ホームで老衰のため亡くなり、葬儀は近親者で済ませた。女性は、夫（８８）と山荘の管理人を務めていた。１０日間にわたり人質に取られた後、救助された。夫によると、事件でトラウマを抱え、当時を語ることは