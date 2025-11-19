19日午前1時20分ごろ、北海道千歳市日の出5丁目で2階建て住宅兼整骨院が燃えていると近隣住民から110番があった。消防によると、焼け跡から2人の遺体が見つかった。千歳署によると住民3人と連絡が取れていない。