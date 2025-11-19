アニメ映画『クスノキの番人』より、本ビジュアルと予告映像が解禁。併せて、追加声優キャストとして、齋藤飛鳥、宮世琉弥、大沢たかおの出演が発表された。【動画】“願いを叶える”はずのクスノキの力に、一体何が隠されているのか――『クスノキの番人』本予告本作は、累計100万部を突破した東野圭吾の同名小説を、東野原作作品では初めてアニメーション映画化。主人公・直井玲斗の声を、長編アニメーション映画初主演とな