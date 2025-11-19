夏帆と竹内涼真がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の第7話が18日に放送。勝男（竹内）が目を潤ませて鮎美（夏帆）の良いところを語る場面に反響が集まっている。【写真】ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第7話場面カット勝男と鮎美が、いまだそれぞれの両親に別れたことを言い出せずにいる中、一緒に参列する予定だった地元・大分の友人の結婚式が近づいていた。いざ、