齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第7話が18日に放送され、沙織（新川優愛）がママ友の“秘密”について怒りを爆発させると、ネット上には「やばすぎる」「いろいろ繋がってきて泥沼」「闇が深すぎ」といった声が集まった。【写真】ボスママ・沙織（新川優愛）を裏切ったママ友新堂家で開かれたパーティーのさなか、