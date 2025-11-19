今年５０回を迎える報知映画賞。受賞のインタビューや表彰式では、スターたちがスクリーンとは異なるさまざまな表情を見せてきた。映画賞を取材してきた歴代担当記者が、印象に残ったシーンを振り返る。＊＊＊◆大島優子「紙の月」第３９回（２０１４年）助演女優賞２０１０年代に人気絶頂を迎えた国民的アイドルグループ「ＡＫＢ４８」の絶対的エースだった大島優子（３７）が、演技派女優として輝きを見せたのが、