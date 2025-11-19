◆第６１回福島記念・Ｇ３（１１月２２日、福島競馬場・芝２０００メートル、ハンデ）＝１１月１８日、栗東トレセン登録していたマイルＣＳを回避して、第６１回福島記念に目標を切り替えたエコロヴァルツ（牡４歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）。この日は栗東でダートコースから坂路へ向かい、６３秒４―１５秒３。気持ちよさそうに走り、翌日の追い切りに備えた。重賞は未勝利の身だが、トップハンデタイの５８・