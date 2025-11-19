「ヒゲの殿下」として知られた𥶡仁親王（2012年に薨去）の第一女子・彬子さま（43）が、当主不在となっていた三笠宮家の当主となり、信子さま（70）が同家を一人離れて「三笠宮𥶡仁親王妃家」を創設、当主となると発表した。この母娘の“分裂”は、どこから生まれたのか。【画像】三笠宮家と麻生家の家系図ジャーナリスト・秋山千佳氏と本誌取材班によるレポート「彬子女王と母信子妃 決裂の瞬間〈三笠宮家分裂の