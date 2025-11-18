株式会社オートバックスセブンは、スキー場検索サイト「SURF&SNOW」や高速道路各社などと連携し、冬のドライブを楽しむポイントラリー企画「日本全国スキー＆温泉ポイントラリー」を2025年11月14日より開催した。 同キャンペーンは、全国約3,000スポットを対象に、MOBILAアプリを通じてポイントを集め、抽選で豪華賞品が当たる仕組みである。今回からオートバックス全店も対象に加