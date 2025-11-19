【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ機構は１８日（日本時間１９日）、ポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指す西武の今井達也投手（２７）について、同システムで獲得できる選手として全３０球団に公示した。交渉期間は４５日間で、米東部時間１９日午前８時（同１９日午後１０時）に解禁となり、来年１月２日午後５時（同３日午前７時）までとなる。今井は栃木・作新学院高３年時の２０１６年に夏の甲子園で