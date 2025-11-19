日本は2050年までに二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルを目指している。こうした中、脱炭素社会の実現の切り札との期待がかかる「グリーン水素」の活用が自治体や企業で進んでいる。【写真を見る】輸入に頼らない“国産エネルギー”「グリーン水素」太陽光「余った電力」で「グリーン水素」山梨県甲府市の中心部から車で30分ほどの距離にある米倉山(こめくらやま)。山の斜面には約8万枚の太