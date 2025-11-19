今年（2025年）も残すところあと約2か月となりました。11月に入り、暦の上では「霜月（しもつき）」です。そして11月7日は冬の始まりを告げる「立冬」でした。実際に11月3日には東京と近畿で木枯らし1号が吹き、朝の冷え込みが厳しくなるこの時期、季節の変わりを知らせる“初物”の便りが届き始めています。（アーカイブマネジメント部萩原喬子）【写真を見る】霜月突入、立冬で暦の上では冬到来！！季節の便りと目視観測の変化