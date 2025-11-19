TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が19日、放送される。番組公式Xが告知動画を公開。「『この前こんなドッキリをかけられた』と聞いた数日後、全く同じ状況が降りかかったらだいぶ撮れ高意識した立ち回りしちゃう説」「免許持ってる？持ってない？ドボンゲーム」の2本を紹介した。「この前こんなドッキリをかけられた−」には、今や「水ダウ」定番芸人として定着した、きしたかの高野正成（36）が登場。X