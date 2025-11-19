鎌田の先制点を皮切りに、日本は3ゴールを奪ってボリビアを退けた(C)Getty Images11月18日、東京・国立競技場で行われたサッカー国際親善試合、日本代表対ボリビア代表の一戦は、3-0でホームの日本が快勝。4日前のガーナ代表戦に続き序盤からリードを奪い優位に立った日本が、クリーンシートでの勝利を収めている。森保一監督が代表チームを率いて100試合目という節目の試合を、見事に白星で飾った。【動画】鎌田、町野、中村！