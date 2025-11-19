池山監督が独占インタビューに応じ、4番に求める条件、期待の若手選手について語ってくれた(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextヤクルトの池山隆寛新監督が独占インタビューに応じてくれた。1回目は、チーム再建を任される中、4番に求める条件、期待の若手選手について言及した。「60（歳）という節目で戻れたのは意味がある。それだけヤクルトのことを託されたのだと思う」【動画】池山監督も期待の大砲候補！澤井廉が右翼席へ豪快な