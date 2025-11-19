［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場日本代表が３−０でボリビア代表に勝利した一戦は、森保一監督がA代表を指揮して100試合目のメモリアルなゲームでもあった。国際Aマッチを100試合指揮したのは、史上初である。「私ひとりで100試合をやってきたわけではないですし、チーム一丸となって１戦１戦を戦っていく。そういう気持ちでここまでやってきました」そう語った森保監督は、周囲への感謝を口にす