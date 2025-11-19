過干渉な義母との距離感がうまくつかめないという、投稿者さん。近々、行われる「お食い初め」のことを考えると、つい「行きたくない」と感じてしまうそうです。義母の言動で気になることが度々あり、義妹との付き合い方についても悩んでいるといいます。他のママたちは、どんな距離感で義実家と付き合っているのか知りたいとのこと…。義実家に対する悩みをご紹介します。 ©︎ママリ 義母、義妹とどう付き