東京五輪柔道金メダリストでプロレスラーのウルフ・アロンが１８日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。怪しげな下町という言葉の由来を由来を口にする一幕があった。今回は「東京・下町ローカルバトル」。東京・葛飾区出身のウルフは「下町って、元々、下にあるんです。坂がそんなに多くない」と話し出すと「下町って、もともと海抜が低いって意味なんです。僕らが住んでる葛飾区や江戸川区