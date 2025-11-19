授業びらきから数えて4回目の授業も、残り時間わずかになってきました。正解が出ても、さらに重ねて問いを出す先生。それに応じて考え続け、活発に意見する生徒たち。ごく初歩的ながら大盛り上がりとなった討議のもようを、長谷川氏の著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』より抜粋・編集してお届けします。 中編記事『「とんでもないことを言いなさい！」…実力のある国語教師は授業