日経平均5万円、何が相場を押し上げたのか年末が近くなるにつれ、年始に行われた様々な予想があたったのか、どうだったのか、検証が始まる。経済について言えば、目まぐるしく情勢は変わったが、経済の体温を示すとされる日経平均は高市内閣の誕生も大きな触媒となって、上げ下げはあっても5万円の大台を固めつつある。これは、年始の予想が集中した4万5千円を大きく越え、予想外の大台と形容すべき水準だろう。いや、率直に言えば