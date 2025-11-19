【サンフランシスコ＝小林泰裕】１８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４９８・５０ドル安の４万６０９１・７４ドルだった。一時７００ドル近く下落し、１か月ぶりに４万６０００ドルを割り込む場面もあった。値下がりは４営業日連続。ＡＩ（人工知能）関連銘柄を中心に値下がりし、ネット通販大手アマゾン・ドット・コムや半導体大手エヌビディア、ＩＴ大手マイクロソフトなどが売られた。