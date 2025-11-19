【ロサンゼルス共同】米大リーグ、カブスからフリーエージェント（FA）になっていた今永昇太投手が同球団に残留すると18日、球団公式サイトが伝えた。規定額で1年契約を結べる「クオリファイング・オファー」を受諾したという。