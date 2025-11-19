今月末に名古屋市内の百貨店などが参加する「なごや商業まつり」に合わせて18日、名古屋駅のシンボル・ナナちゃん人形が新しい衣装に着替えました。名駅前のナナちゃん人形では18日夕方、新しい衣装を身に着ける工事が行われました。衣装は白い花柄のワンピース。スカートの裾には名古屋城など名古屋の名所がイラストで描かれていて、花は秋をイメージしたコスモスがあしらわれています。今月末に行われ