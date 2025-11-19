福岡県八女市星野村で18日に3人が乗った小型航空機が墜落した事故は、現場が大分県境に近いことから、福岡県内の関係機関に加え、日田消防署や日田署も出動し、地域は緊迫した。日田消防署によると、午前11時過ぎ、福岡県内の消防機関から「軽飛行機が墜落してレーダーから消えた」という趣旨の通報があり、指揮隊と消防隊、救助隊、救急隊の計19人が現場を目指した。日田署も署員6人が、パトカーや捜査車両で現場方面に急行し