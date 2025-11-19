第69回西日本読書感想画コンクール（九州・山口各県学校図書館協議会、西日本新聞社主催、アイ工務店特別協賛）の大分県審査会が18日、大分市横尾のクラサスドーム大分であり、最終審査に進む127点の作品が決定した。県内の小中高校生が応募した3万2204点のうち、地区審査を通過した約千点が会場に集まった。審査員2人が、作品から伝わる子どもたちの思いなどを鑑賞しながら選出した。審査員を務めた大分大教育学部の藤井康