「平成の大合併」で大分県日田市となった旧日田郡部から元気な地域づくりを考える「日田大山から発信する九州の未来フォーラム」が24日、日田市大山町の市大山文化センターで開かれる。識者による「九州の宝づくり」への提案や、市内5高校の生徒によるパネルディスカッションなどがある。旧日田郡の大山町、天瀬町、前津江村、中津江村、上津江村は、2005年に日田市と合併。市によると、2町3村の合併前に比べ人口は45・1％減り