熊本県人吉市は18日、12億1144万円を増額する本年度一般会計補正予算案など、25日開会の市議会定例会に提案する13議案を発表した。主な歳出は、熊本豪雨で被災した「くま川鉄道」に貸し付ける災害復旧資金6億円▽放課後児童対策事業費8520万円▽企業立地促進補助金6411万円−など。定例会の会期は12月16日まで。一般質問は同2〜4日。（古川剛光）