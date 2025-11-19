第61回大分県美術展日洋彫工展の巡回展（県美術協会など主催）が、日田市上城内町の市複合文化施設アオーゼで開かれている。日本画、洋画、工芸のさまざまな作品62点が公開され、来場者の目を楽しませている。23日まで。作品は10月下旬まで、大分市の県立美術館で展示された。アオーゼの巡回展では、県美術協会会員の作品と一般応募からの受賞作の48点に加え、日田市の出品者の作品14点を紹介している。会場では、日田市の出