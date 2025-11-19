第69回西日本読書感想画コンクール（九州・山口各県学校図書館協議会と西日本新聞社主催、アイ工務店特別協賛）の熊本県審査会が18日、熊本市北区の武蔵中であった。県内12支部の審査を通過した小中学生の1258点から小学生66点、中学生31点の計97点が特選に選ばれ、12月5日に大分市である最終審査に進んだ。コンクールは指定図書と自由図書の2部門があり、県内の小中学生3万3737人が応募した。体育館にずらりと並んだ作品