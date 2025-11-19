熊本県山鹿市は18日、7億9030万円を増額する本年度一般会計補正予算案を発表した。25日開会の市議会定例会に提案する。主な歳出は、8月の記録的大雨で被災した農地や道路、河川などの災害復旧事業費5億661万円▽工業団地整備事業特別会計への繰出金3939万円▽新規就農者の設備や資材購入への補助金1433万円▽30日に初めて開催される「山鹿灯籠ウィメンズマラソン」への補助金330万円−など。定例会の会期は12月17日まで。一